La città delle cento torri Il grande restauro del’epoca fascista tra merli e propaganda

La città delle cento torri, simbolo di storia e orgoglio, ha attraversato un complesso restauro durante l’epoca fascista, tra merli e propaganda. Quando Pier Ludovico Occhini, insieme a un cerchio di esperti, si immerse nel cuore di Arezzo tra fine anni Venti e inizio anni Trenta, il loro obiettivo era ridare vita alle torri, testimoni di un passato forte e controverso. Bene: ecco come il restauro si intreccia con la memoria e l’identità della città.

Caneschi Quando Pier Ludovico Occhini, il suo cerchio magico e i suoi fidi Giovanni Castellucci, architetto, e Umberto Tavanti, ingegnere, misero mano al centro storico, tra fine anni Venti e inizio anni Trenta del Novecento, per un’operazione di “pane restauro e (parecchia) fantasia”, avevano in mente “le cento torri aretine che ci distrussero perché sapevano parlare di patria e libertà”. Altro che San Gimignano, diventata un’ossessione. Bene: andavano rielevate, ammassate, con i merli, per i quali il richiamo a guelfi e ghibellini denotò molta leggerezza. Preferisco, più coerentemente con una loro natura militare, piani o a coda di rondine. 🔗 Leggi su Lanazione.it