La chirurga insultata dal prof Sica | Dai medici silenzio inquietante donne viste come minaccia

Un episodio che scuote il mondo sanitario, rivelando un clima di omertà e tensione tra medici. La denuncia della chirurga Marzia Franceschilli mette in luce le difficoltà e le ingiustizie vissute quotidianamente negli ospedali italiani. È ora di riflettere sul rispetto e sulla tutela delle professioniste che, con coraggio, affrontano ogni giorno sfide cruciali per la nostra salute.

La chirurga Marzia Franceschilli, insultata dal professor Sica in sala operatoria, si è detta incredula per la decisone del comitato dei garanti, denunciando il clima di omertà che spesso aleggia negli ospedali.

"La dottoressa era di spalle, rivolta verso il paziente, il chirurgo l'ha colpita alla nuca con un pugno". A parlare è Simone Palombi, l'avvocato dell'operatrice aggredita dal professor Giuseppe Sica al Policlinico di Tor Vergata.

