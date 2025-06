La Cassazione | Dubbi di costituzionalità sull’intesa Italia-Albania

La Cassazione solleva importanti dubbi di costituzionalità sull’accordo Italia-Albania, focalizzandosi sul protocollo che riguarda il trattamento dei cittadini stranieri. In una dettagliata relazione, i giuristi evidenziano criticità e confrontano l’intesa con principi costituzionali e norme internazionali, sottolineando la complessità delle questioni giuridiche coinvolte. Questa analisi apre un dibattito cruciale sulla tutela dei diritti e sulla conformità delle intese internazionali alla nostra Carta fondamentale.

In una corposa relazione sul trattenimento dei cittadini stranieri, con focus sul protocollo Italia-Albania, la Cassazione ha messo in luce diverse criticità dell'accordo spiegando che «la dottrina ha espresso numerosi dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il Diritto internazionale ». Nel documento, come riporta il Manifesto che ha potuto visionarlo, i giuristi hanno analizzato tutte le questioni che ruotano intorno ai centri di Shengjin e Gjader. Il punto di partenza è la legge di conversione del decreto che a fine marzo ha esteso l'uso delle strutture, inizialmente riservate ai richiedenti asilo mai entrati in Italia, ai migranti "irregolari" già presenti sul territorio nazionale.

