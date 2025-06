La Cassazione colpisce ancora | dopo il decreto sicurezza dubbi sull’accordo Italia-Albania

La Cassazione torna a fare sentire la sua voce, questa volta mettendo sotto scrutinio il protocollo Italia-Albania e le recenti misure del decreto sicurezza. Con una relazione dettagliata, i giudici evidenziano criticità che sollevano dubbi sulla legittimità e sulla conformità costituzionale dell’accordo, alimentando il dibattito sulla gestione dei cittadini stranieri in Italia. Una questione di grande rilievo che richiede attenzione e riflessione.

Dopo i dubbi espressi sul decreto sicurezza, la Cassazione colpisce ancora le misure del governo. I giudici della Corte suprema lo fanno attraverso una corposa relazione sul trattenimento dei cittadini stranieri, con focus sul protocollo Italia-Albania, la Cassazione evidenzia numerose criticitĂ dell’accordo spiegando anche che “la dottrina ha espresso numerosi dubbi di compatibilitĂ con la Costituzione e con il Diritto internazionale, soffermandosi poi specificamente sul rapporto tra il Protocollo e il diritto dell’Unione”. Nella relazione redatta dall’ufficio del massimario e del ruolo – ottenuta in anteprima dal quotidiano comunista il Manifesto  – la Suprema Corte analizza il protocollo evidenziandone le criticitĂ non solo con la Costituzione, ma anche con il diritto internazionale e quello dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Cassazione colpisce ancora: dopo il decreto sicurezza dubbi sull’accordo Italia-Albania

