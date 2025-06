La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza Andriani | Si torna alla ragione giuridica

La recente relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, pubblicata il 23 giugno 2025, segna un punto di svolta nella controversa vicenda del decreto "Sicurezza" del governo Meloni. Pur non avendo valore vincolante, questa analisi chiarisce le ragioni giuridiche che hanno portato alla bocciatura del decreto, riportando la discussione sui binari della ragione e del diritto. È un richiamo importante al rispetto delle fondamenta costituzionali e del principio di legalità.

"Sebbene non costituisca un pronunciamento vincolante, - afferma Gabriella Andriani.

