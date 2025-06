La calma apparente dei mercati | quanto può durare e come muoversi

mercati sembrano aver superato la tempesta con una calma apparente, la domanda che accomuna molti è: quanto durerà questa stabilità? È fondamentale saper leggere tra le righe dei segnali di resilienza per muoversi con strategia e consapevolezza. La vera sfida sarà capire se questa tregua sarà temporanea o il preludio a un nuovo equilibrio. In questo scenario, rimanere informati e agire con prudenza farà la differenza.

I mercati mandano in soffitta il mese di giugno dimostrando una certa resilienza, a dispetto degli scossoni che da inizio aprile hanno minato la fiducia degli investitori. Un cataclisma annunciato che non si è poi concretizzato. I conflitti in Medioriente, che da sempre rappresentano un indicatore significativo di rischio per i mercati finanziari, hanno ottenuto una reazione contenuta dei mercati, cogliendo di sorpresa molti investitori. E se i rendimenti degli ETF sulle materie prime, nella seconda metà di giugno, hanno registrato un picco temporaneo legato alla risalita delle quotazioni del petrolio, l'andamento dei prezzi degli ETF globali su azioni e obbligazioni non hanno offerto segnali apprezzabili che stesse accadendo qualcosa di rilevante.