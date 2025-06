La Bottega del Celiaco | il gluten free diventa protagonista con la nutrizionista D’Aniello

La Bottega del Celiaco – Il gusto del gluten free sta per aprire nel cuore di San Marcellino, portando una vera rivoluzione nel mondo gluten free. Con la guida della nutrizionista d’Anniello, questo spazio diventerà un punto di riferimento per chi cerca qualità, sicurezza e sapori autentici senza glutine. Un luogo innovativo pensato per valorizzare il benessere e il piacere di mangiare senza compromessi, trasformando il modo di vivere la celiachia e l’intolleranza.

Una nuova e rivoluzionaria realtà dedicata al mondo del gluten free sta per nascere nel cuore di San Marcellino: sta per aprire i battenti "La Bottega del Celiaco – Il gusto del gluten free", in Viale Kennedy 110112. Non sarà un semplice punto vendita, ma un luogo innovativo in cui l'attenzione.

