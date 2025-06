La battaglia dei cinquemila farmacisti per chiedere salari migliori dopo i profitti record del post-Covid | Chiediamo un aumento dignitoso

La battaglia dei cinquemila farmacisti per salari più equi si fa sentire forte e chiara: dopo i profitti record del post Covid, è tempo di riconoscere il valore del loro lavoro con un aumento dignitoso. Con ironia e determinazione, questi professionisti chiedono un rinnovo contrattuale che rifletta la loro dedizione quotidiana e il contributo alla salute pubblica. È arrivato il momento di ascoltarli e agire, perché la giustizia salariale è una priorità per tutti.

Milano, 29 giugno 2025 – “L’anamnesi? Retribuzioni inadeguate. La diagnosi? Malcontento cronico. La terapia? Un rinnovo del Ccnl dignitoso”. Usano l’ironia, legata al loro lavoro quotidiano, i dipendenti di farmacie che stanno lottando per un contratto di lavoro in grado di garantire “un aumento economico giusto”, scesi in piazza venerdì scorso davanti alla sede milanese di Federfarma in viale Piceno 18 con i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Le richieste . Chiedono all’associazione che rappresenta la oltre 18.500 farmacie private italiane “di assumersi le proprie responsabilità e di tornare al tavolo delle trattative con proposte concrete e rispettose della dignità del lavoro, in quanto l’incremento di soli 120 euro in tre anni mortifica il lavoro e disconosce l’impegno quotidiano di chi garantisce cure, prevenzione e prossimità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it