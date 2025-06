La banda Francesco Graziani si esibisce anche a Ferrara

La banda Francesco Graziani si esibisce anche a Ferrara, portando con sé la passione per la musica e lo spirito di condivisione. Un’esperienza indimenticabile che ha lasciato ricordi profondi in tutti i partecipanti del Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ di Grottazzolina, durante il concerto di ‘Bande in Festa’ nel suggestivo cortile del Castello Estense. Un evento che unisce tradizione e emozione, rafforzando i legami tra le comunità musicali locali e non solo.

Passione per la musica, spirito di condivisione, un’esperienza unica che ha scolpito ricordi indelebili in tutti i partecipanti del Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ città di Grottazzolina in occasione del concerto di ‘Bande in Festa’, che si è tenuto domenica scorsa nel cortile del Castello Estense della città di Ferrara. All’evento hanno preso parte anche la Banda filarmonica ‘Ludovico Ariosto’ città di Ferrara e la filarmonica ‘G. Andreoli’ di Mirandola. La manifestazione inserita nel contesto del ‘3D Festival 2025 ferrarese’, ha costituito una inestimabile occasione di confronto culturale e artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La banda Francesco Graziani si esibisce anche a Ferrara

In questa notizia si parla di: ferrara - banda - francesco - graziani

3D FESTIVAL BANDE IN FESTA 2025 Domenica prossima 22 Giugno il Corpo Bandistico "Francesco Graziani" Città di Grottazzolina parteciperà a Ferrara al 3D Festival Bande in Festa 2025. La nostra Banda si esiberà alle 18,00 nel Cortile del Castello Esten Vai su Facebook

La banda Francesco Graziani si esibisce anche a Ferrara; Bande in Festa 2025: domenica 22 giugno 2025 dalle 18.00 alle 20:00 nel Cortile del Castello Estense la decima edizione; Bande in Festa.

Ferrara, omaggio a Ivan Graziani a 'Un fiume di musica' - Il Resto del Carlino - Sarà un omaggio a Ivan Graziani quello di stasera, giovedì 5 luglio, dalle 19 sul piazzale di Wunderkammer (via Darsena 57) che si affaccia sulla darsena di Ferrara per ... Scrive ilrestodelcarlino.it