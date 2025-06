Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato | anche il comfy look diventa chic

total leopardato che cattura l’attenzione ovunque vada. Kylie Jenner, icona di stile e tendenza, dimostra ancora una volta come il lusso e il comfort possano unirsi in un look irresistibile, anche in viaggio. La sua scelta audace conferma che, anche nell’abbigliamento più casual, si può esprimere personalità e glamour. E così, con un tocco di selvaggio glamour, Kylie lascia Venezia…

Che sia un tappeto rosso o la passerella (invisibile) di un aeroporto, Kylie Jenner non si concede mai una distrazione di stile. E anche quando si tratta di viaggiare con i figli al seguito – la piccola Stormi e il fratellino Aire – la regina dei social e fondatrice di Kylie Cosmetics dimostra che anche il comfort può trasformarsi in una dichiarazione di moda. Lo ha fatto il 29 giugno, lasciando Venezia dopo un weekend da favola, sfoggiando un completo che ha attirato tutti gli sguardi, trasformando il pontile del taxi acqueo in uno street style moment da manuale. Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato: anche il comfy look diventa chic

In questa notizia si parla di: kylie - jenner - venezia - lascia

I look matchy di Kendall e Kylie Jenner (con Chalamet) - Kendall e Kylie Jenner hanno stupito con i loro look coordinati per una partita dei Knicks al Madison Square Garden.

Il capitolo finale delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez va in scena all’Arsenale di Venezia, tra look da camera da letto. In laguna sfilano Kendall e Kylie Jenner e Vittoria Ceretti Vai su Facebook

Il capitolo finale delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez va in scena all’Arsenale di Venezia, tra look da camera da letto. In laguna sfilano Kendall e Kylie Jenner e Vittoria Ceretti Vai su X

Kylie Jenner lascia Venezia in total leopardato: anche il comfy look diventa chic; Kylie Jenner in partenza da Venezia dopo le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez; Il racconto per immagini (iconiche) del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sànchez a Venezia.

Kylie Jenner: stile e comfort in partenza da Venezia dopo un weekend di celebrazioni - Kylie Jenner, dopo il weekend di nozze tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos a Venezia, ha lasciato la città con un audace look leopardato, dimostrando ancora una volta il suo inconfondibile stile. Lo riporta ecodelcinema.com

Matrimonio Bezos, perché il look di Kylie Jenner potrebbe aver fatto storcere il naso alla sposa - Alla cerimonia veneziana, la modella e socialite ha scelto un look audace che alcuni trovano irrispettoso. Da iodonna.it