Kraven – Il cacciatore | un cinecomic fuori tempo massimo – Recensione

Kraven il Cacciatore, figura iconica emersa negli anni '60 sulle pagine di The Amazing Spider-Man, torna sul grande schermo con un film che divide i fan e la critica. Tra origini affascinanti e un complesso senso dell’onore, questa pellicola prova a catturare l’essenza selvaggia del villain, ma sarà riuscita a rispettare le sue radici profonde? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Le sue origini risalgono addirittura agli anni Sessanta, quando ha visto la luce per la prima volta nell' originaria forma cartacea sulle pagine di The Amazing Spider-Man, diventando sin da subito uno dei villain piĂą amati del relativo supereroe. Per via di un proprio senso dell'onore e di un rispetto per la natura selvaggia, con cui ha un legame dicotomico, che lo rendono diverso dagli altri cattivi di casa Marvel. Da tempo, sin dai film di Sam Raimi dedicati all'iconico arrampicamuri di quartiere, il personaggio era in procinto di fare il passo sul grande schermo, fino a prima solo sfiorato tra camei e citazioni.