Kostic Juve | destino segnato per il serbo La dirigenza ha preso questa decisione per il suo futuro aggiornamenti importanti

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus si fa sempre più evidente: la decisione della dirigenza di non puntare più sul serbo sembra ormai definitiva. Dopo la delusione contro il Manchester City nel Mondiale per Club, le indicazioni per il mercato bianconero sono chiare e mirano a rafforzare la squadra. La questione di Kostic rappresenta uno dei punti caldi di questa sessione estiva, con aggiornamenti importanti che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Kostic Juve: futuro segnato per l'esterno serbo. La dirigenza ha preso questa decisione in vista dell'estate, novità importanti. La sconfitta contro il Manchester City nel Mondiale per Club non ha portato solo delusione, ma anche indicazioni chiare per il mercato Juve. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino c'è Filip Kostic, il cui futuro sembra ormai segnato. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'esterno serbo si prepara a una nuova avventura, con diverse squadre di Serie A già pronte a farsi avanti. La fine di un ciclo: un profilo non adatto a Tudor. Sebbene sarebbe ingiusto addossare a un singolo giocatore le colpe di una sconfitta collettiva, la partita contro il City ha evidenziato come le caratteristiche di Filip Kostic, esperto esterno classe 1992, mal si sposino con il nuovo corso tattico di Igor Tudor.

