Kolo Muani Juventus | c’è la volontà comune di proseguire insieme ma il Psg… Qual è l’ostacolo principale per l’attaccante i francesi non transigono da questa posizione!

La Juventus desidera fortemente riaccogliere Randal Kolo Muani, dopo le sue prestazioni sorprendenti al Mondiale per Club, che ne hanno elevato il valore e l'appeal. Tuttavia, il Paris Saint-Germain si oppone fermamente a questa operazione, mantenendo una posizione rigorosa e inflessibile. Qual è dunque il principale ostacolo che rallenta il trasferimento? La risposta risiede nella volontà ferrea dei francesi di trattenere il loro talento, rendendo il futuro di Kolo Muani ancora incerto.

Kolo Muani Juventus: si vuol continuare insieme, ma il Psg non scende da questa posizione! Qual è l'ostacolo nell'operazione per l'attaccante. Dopo le brillanti prestazioni al Mondiale per Club, che lo hanno consacrato come uno dei leader tecnici della squadra di Igor Tudor, il calciomercato Juventus ha definito la sua prioritĂ per l'attacco: confermare in rosa Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera è in contatto continuo con il Paris Saint-Germain, club proprietario del cartellino, per trovare la formula giusta che permetta all'attaccante francese di rimanere a Torino.