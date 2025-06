Kolo Muani Juve svelato il piano | il club bianconero proverà a convincere così il Paris Saint-Germain! Le ultimissime

Il futuro di Randal Kolo Muani si anima di nuovi sussurri di mercato: la Juventus sta mettendo a punto un piano strategico per convincere il Paris Saint-Germain e portare il centravanti francese sotto la Mole. Tra trattative e offerte, i bianconeri vogliono giocarsi tutte le carte per assicurarsi il talento 24enne, ma il PSG non è disposto a cedere facilmente. Riuscirà la Vecchia Signora a strappare il sì? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Kolo Muani Juve, svelato il piano: il club bianconero proverà a convincere così il Paris Saint-Germain! Le ultime sul futuro del centravanti francese. Il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe essere ancora dipinto di bianconero, o almeno questo è quello che si augurano società da un lato e lo stesso calciatore dall’altro. Di mezzo il PSG, che va accontentato anche e soprattutto a livello economico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’idea del mercato Juve sarebbe quella di proporre ai parigini un nuovo prestito fino al 2026 con riscatto al termine dei dodici mesi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, svelato il piano: il club bianconero proverà a convincere così il Paris Saint-Germain! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: bianconero - muani - kolo - juve

Kolo Muani Juve: «Difficilmente sarà riscattato». Il futuro dell’attaccante francese appesa a un filo: solo così potrebbe restare in bianconero - Kolo Muani e il suo futuro alla Juventus sono appesi a un filo. Le ultime notizie da "Corriere dello Sport" suggeriscono che il riscatto dell'attaccante francese è sempre più difficile.

KoloMuani si divora il tris in #JuveWydad Clamorosa occasione per l’attaccante bianconero Vai su Facebook

Translate post Kolo Muani parteciperà al Mondiale per Club con la #Juve! A confermalo è l'attaccante bianconero dopo la finale 3/4 posto tra Germania e Francia. Limati tutti gli ultimi dettagli col #PSG Le parole nel primo commento Vai su X

Trezeguet a Gazzetta: 'David ha goal nelle gambe ma alla Juventus è tutto diverso. Su Vlahovic e Kolo Muani...'; Trezeguet: Kolo Muani-David sarebbe una gran coppia. Vlahovic? A oggi seconda scelta, però...; Juventus, Kolo Muani: Vorrei restare, non so nulla del Chelsea.

Juventus o Chelsea? Kolo Muani annuncia la prossima squadra - Kolo Muani protagonista al Mondiale con la Juventus e al centro delle voci di mercato: l'annuncio sul futuro del francese ... Lo riporta calciomercato.it

Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League - La Juventus deve accelerare le operazioni per trattenere Kolo Muani: dalla Francia rivelano come Chelsea e United siano in pressing ... Da calciomercato.it