Klopp attacca il Mondiale per Club | Follia assoluta mette a rischio i giocatori!

Un attacco frontale, durissimo, quello lanciato da Jürgen Klopp al nuovo formato del Mondiale per Club. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Klopp attacca il Mondiale per Club: “Follia assoluta, mette a rischio i giocatori!”

In questa notizia si parla di: klopp - mondiale - club - attacca

Calcio, Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club: “Follia assoluta, peggior idea mai sperimentata” - Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool e oggi figura di spicco nel calcio mondiale come Head of Global Soccer della Red Bull, non si è mai risparmiato nelle sue opinioni.

Klopp attacca il Mondiale per Club: “La peggior idea mai implementata nel calcio”. Siete d’accordo? L’ex allenatore del Liverpool ha lanciato un duro attacco al Mondiale per Club ai microfoni del quotidiano tedesco Die Welt: “Capisco che per alcuni club Vai su Facebook

Klopp attacca Infantino: Mondiale folle, temo un'ondata di infortuni mai vista; Klopp sul Mondiale per Club: «Peggior idea del calcio»; Klopp contro il Mondiale per Club: La peggior idea nella storia del calcio.

Klopp attacca Infantino: "Mondiale folle, temo un'ondata di infortuni mai vista" - L'ex Liverpool sul torneo in corso negli Usa: "Si pretende che giochino ogni partita come una finale, 70 o 75 volte l’anno. Riporta gazzetta.it

Duro attacco di Klopp al Mondiale per Club: rischio infortuni e troppi impegni - Il Mondiale per Club in corso negli USA, pronto a vivere la fase a eliminazione diretta dopo la conclusione di quella a gironi, ha raccolto nel tempo un buon numero di voci critiche e di detrattori pr ... Secondo msn.com