Kishane Thompson nuovo re dei 100 metri? Il giamaicano impressiona con il sesto tempo di sempre

I campionati giamaicani ci regalano un segnale di grande vitalità e talento, con Kishane Thompson che si impone come il nuovo re dei 100 metri, impressionando con il sesto tempo di sempre. Un risultato che sottolinea la forza dell’atletica jamaicana e prepara il terreno a emozioni ancora più grandi nelle competizioni internazionali. La scena mondiale è ormai pronta a scoprire se Thompson può diventare il nuovo protagonista della velocità globale.

Un segnale di grande vitalità dai campionati giamaicani arriva dalla gara regina dell'atletica. I 100 metri da sempre regalano emozioni particolari e in Italia abbiamo potuto apprezzarlo decisamente quando nelle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs fece la storia con quel sigillo dorato a Cinque Cerchi. Tornando all'attualità, il contesto mondiale è stato scosso da quanto fatto da Kishane Thompson a Kingston. Colui che si era tinto d'argento alle Olimpiadi Parigi, a soli 5 millesimi dall'oro di Noah Lyles, ha voglia di farsi valere ancora di più nel firmamento internazionale. Il 23enne allievo di Stephen Francis, infatti, ha corso in 9.

