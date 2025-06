Kimi Antonelli spiega l’incidente con Verstappen | Ho fatto un grande errore Rischia la penalità

Kimi Antonelli, promettente talento italiano in Formula 1, si prende tutte le responsabilità per il tamponamento con Verstappen al GP d'Austria, rischiando una penalità a Silverstone. Un errore che potrebbe pesare sulla sua carriera e sul suo futuro in pista. Scopriamo insieme cosa è successo e quali conseguenze potrebbero derivarne, mentre l'attenzione si concentra su questo giovane pilota chiamato a dimostrare maturità e determinazione. Continua a leggere.

Il 18enne italiano della Mercedes si assume tutta la responsabilità per il tamponamento a Max Verstappen al via della gara del GP d'Austria della Formula 1 2025. A rischio penalità per Silverstone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: penalità - verstappen - kimi - antonelli

Penalità Verstappen: l’olandese ora rischia grosso, può scattare la squalifica - Max Verstappen, il campione olandese di Formula 1, si trova ora a un bivio critico dopo una penalità che potrebbe portarlo fino alla squalifica.

Arriva la decisione sulla penalità di Kimi Antonelli #F1 #AustrianGP Vai su X

? George Russell ha vinto il gp del Canada, decima prova del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen: festa grande per l'italiano Kimi Antonelli e la sua prima volta sul podio. Il 18enne dell Vai su Facebook

Kimi Antonelli spiega l’incidente con Verstappen: “Ho fatto un grande errore”. Rischia la penalità; Antonelli riceve una penalità che cambia il weekend dopo aver eliminato Verstappen dalla competizione in Austria; F1 | Kimi Antonelli avrà una penalità a Silverstone? Ecco la decisione dei commissari.