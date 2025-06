Kimi Antonelli ha visto il film con Brad Pitt e ha buttato fuori Verstappen al primo giro

Kimi Antonelli ha visto il film con Brad Pitt e, come un vero protagonista di Hollywood, ha deciso di portare un po’ di adrenalina nel mondo della Formula 1. Al primo giro in Austria, il giovanissimo talento di appena 18 anni, si lancia in un sorpasso audace alla Verstappen, rischiando tutto e lasciando il pubblico senza fiato. La sua azzardata mossa non passa inosservata: scopriamo insieme come questa scena farà parlare gli appassionati di F1.

Kimi Antonelli ha visto il film con Brad Pitt e ha buttato fuori Verstappen Ci voleva il film sulla F1 per portare un po’ di pepe nel Circus. Finalmente un minimo di scorrettezze e spericolatezza. In Austria al primo giro Kimi Antonelli imita il Brad Pitt della pellicola. Il giovanissimo italiano, 18 anni, neodiplomato, in “sella” alla Mercedes, azzarda un sorpassone old style all’interno, guadagna due posizioni va lungo e sperona Verstappen e lo manda a casa: una manovra anni Ottanta in purezza. Roba di una Formula Uno che non esiste più. Presumibilmente l’italiano subirà una penalità per le prossime gare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kimi Antonelli ha visto il film con Brad Pitt e ha buttato fuori Verstappen al primo giro

