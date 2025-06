Kiev pronta a usare mine anti-uomo | Colpa dell' invasione russa Cosa succede adesso

L'invasione russa ha scosso l'Ucraina, portando Kiev a considerare una decisione drastica: uscire dalla Convenzione di Ottawa del 1997, che bandisce mine antiuomo. Questa mossa segna un punto di svolta nelle strategie di difesa ucraine e solleva interrogativi su cosa potrebbe accadere ora, tra rischi per la popolazione e reazioni internazionali. Cosa comporterĂ questa scelta per il futuro del paese e per la sicurezza globale?

L'Ucraina inizia l'iter per uscire dalla Convenzione di Ottawa del 1997, che vieta l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di mine antiuomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kiev pronta a usare mine anti-uomo: "Colpa dell'invasione russa". Cosa succede adesso

In questa notizia si parla di: mine - kiev - pronta - usare

Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo - In un contesto di tensione crescente, l'Ucraina affronta un'ondata di attacchi con oltre 500 missili e droni, mentre Mosca rifiuta il negoziato e impone nuove sanzioni.

Una doppia base legale e il riferimento alla legislazione commerciale dovrebbero consentire di aggirare l’opposizione di Ungheria e Slovacchia e rafforzare giuridicamente il provvedimento. Intanto però l’Austria chiede che Bruxelles sia pronta a riaprire il flus Vai su Facebook

Centinaia di bombe sull'Ucraina, Kiev pronta a usare mine; La mossa di Biden, armi a lungo raggio contro la Russia. Mosca: ci saranno risposte appropriate - Guterres: “Missili Usa a Kiev? Vengano protetti i civili”; Sì dell’Eurocamera al riarmo, comprese le mine anti-uomo.

Centinaia di bombe sull'Ucraina, Kiev pronta a usare mine - Zelensky ha firmato un decreto che rende effettiva la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Ora l'Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo. Zelensky firma il decreto - “Non possiamo rimanere vincolati a un ambiente in cui il nemico non ha restrizioni" ... Lo riporta msn.com