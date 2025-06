Kiev | Attacco record della Russia nella notte | 537 missili e droni

L’attacco della Russia alla notte ha segnato un record drammatico con 537 missili e droni lanciati contro Kiev, lasciando il Paese sotto assedio. Nonostante la distanza dal fronte, le bombe hanno seminato paura e ferito una donna nella regione di Ivano-Frankivsk, e i raid hanno colpito anche Zaporizhzhia danneggiando un impianto industriale. Una tensione crescente che mette in evidenza la fragile situazione di sicurezza in Ucraina.

Lontano dalla linea del fronte, nella regione occidentale di Ivano-Frankivsk, i bombardamenti hanno ferito anche una donna che è stata «portata in ospedale», secondo la governatrice regionale Svitlana Onyshchuk, mentre il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov ha riferito che i raid hanno colpito anche l'oblast e «l'impianto produttivo di un'azienda è.

