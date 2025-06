Kenya giugno 2025 | la protesta della Gen Z un copione che si ripete In peggio

la perdita di vite umane si è trasformata in un'altra dimostrazione della difficile lotta dei giovani kenyoti per un futuro migliore. Il ciclo di proteste, che sembra ripetersi senza soluzione, mette in luce le sfide profonde di una società che chiede giustizia e cambiamenti reali. E così, ancora una volta, il 25 giugno diventa simbolo di speranza e resistenza, ricordandoci che la strada verso il progresso è ancora lunga e irta di ostacoli.

C'è una data che i giovani kenioti difficilmente dimenticheranno: il 25 giugno. Già, perché esattamente un anno fa il paese era stato scosso dalle violente manifestazioni contro la legge finanziaria, costate la vita a più di 60 persone. E proprio in questo giorno, dodici mesi dopo, la storia si è ripetuta. Con lo stesso dolore. Con lo stesso sangue. Con ancora più rabbia. Quella che doveva essere una giornata di memoria e lutto per commemorare le vittime del 2024 si è trasformata in un nuovo, tragico capitolo di violenza. Le cifre parlano chiaro, anche se il bilancio definitivo è ancora incerto: almeno 9 morti – secondo Amnesty International si tratta addirittura di 16 – oltre 400 feriti e più di 60 arresti.

