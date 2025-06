Kaufmann e Anastasia cercavano Villa Pamphili sono entrati da noi per sbaglio | la verità di suor Rosalba sulle foto-depistaggio

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, tra depistaggi e verità nascoste. Recenti immagini mostrate da "Chi l'ha visto?" sollevano più domande che risposte, lasciando il pubblico a cercare la verità dietro un caso che mantiene tutti col fiato sospeso. È possibile che dietro i dettagli sembri quasi beffardi si celino indizi fondamentali?

Anastasia trovata morta a Villa Pamphili: fermato Francis Kaufmann - Una drammatica scoperta scuote Villa Pamphili: Anastasia, la giovane cittadina russa di 30 anni, è stata trovata senza vita a pochi passi dalla sua bambina di sei mesi.

Kaufmann e Anastasia, l’ultima foto-depistaggio in una casa per sacerdoti. «Qui a Roma stiamo bene» - L’ultima messinscena di Kaufman sono le foto felici scattate ad Anastasia che tiene per mano la loro bambina, poi ecco anche lui ritratto con la piccola in braccio. Da ilmattino.it

Villa Pamphili, trovata la casa dove Francis Kaufmann visse con Anastasia Trofimova e Andromeda: «Se ne andarono senza pagare» - Si cercano anche nel Tevere gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Scrive msn.com