Kate Middleton perché William la lascia sola con i bambini una volta al mese

Nel cuore della vita reale, i doveri di un Principe spesso richiedono sacrifici personali. Kate Middleton, consapevole di questa realtà, affronta con grazia il ruolo di madre e partner, anche quando William si allontana una volta al mese per i suoi impegni in Cornovaglia. Un equilibrio delicato tra onori e affetti che rende la loro storia ancora più coinvolgente e umana. Ma cosa succede realmente quando William è via? Scopriamolo insieme.

Al Principe di Galles, nonché erede ufficiale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, spetta la gestione del ducato di Cornovaglia. Il ducato si estende per oltre 3.500 chilometri quadrati e rappresenta una ricca fonte di guadagno per la Corona inglese, nel 2024 è fruttato più di 26 milioni di sterline.

