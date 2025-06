Kate Middleton occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme

tessuto di Wimbledon, dove Kate Middleton è pronta a stupire con il suo stile impeccabile. I sudditi sono in trepidante attesa, desiderosi di vedere se la principessa del Galles riempirà ancora una volta il torneo di eleganza e grazia. Dopo l’assenza all’Ascot, tutti si chiedono: sarà presente anche a Wimbledon? La risposta potrebbe rispecchiare il suo stato d’animo e il suo ruolo di figura di spicco della monarchia britannica.

Kate Middleton sarà a Wimbledon? La mancata partecipazione della principessa del Galles al Royal Ascot ha messo in allarme i sudditi, che adesso si chiedono se la moglie di William diserterà anche quest'altro importante appuntamento. Al Royal Ascot la Middleton, che era una degli ospiti più attesi assieme al marito, ha scelto di non partecipare, annullando la sua presenza all’ultimo momento. Adesso invece i riflettori sono accesi sul celebre torneo di tennis che prenderà il via domani, lunedì 30 giugno. Secondo alcune fonti, è molto probabile che Kate - che nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con un cancro - partecipi al torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kate Middleton, occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme

