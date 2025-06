Karma | torna in vinile l’album culto del rock alternativo italiano degli anni ’90

Il debutto che ha segnato un’epoca nel rock alternativo italiano torna a risplendere: i Karma, band culto degli anni ’90, presentano la loro storica opera in una nuova edizione limitata. Pubblicato originariamente nel 1994, l’album “Karma” rivive oggi in vinile gold e CD, arricchito da due bonus track inedite. Un’occasione unica per riscoprire un classico che ha lasciato un’impronta indelebile nella scena musicale italiana. Il debutto...

I Karma, una delle band più iconiche del rock alternativo italiano degli anni ’90, tornano protagonisti con la ristampa del loro album di debutto “Karma”, pubblicato per la prima volta nel 1994. A oltre 30 anni dalla sua uscita, lo storico disco rivive oggi in una nuova edizione curata da Sony Music Italy, disponibile in CD e doppio vinile 180g in edizione limitata GOLD, con due bonus track inedite. Un album culto torna a nuova vita. Il debutto discografico dei Karma fu un punto di svolta per la scena musicale italiana degli anni ’90. Registrato alla leggendaria Jungle Sound Station di Milano – fucina di band come Afterhours, Ritmo Tribale, La Crus e Casinò Royale – “ Karma ” si impose subito per il suo sound sperimentale e autentico, capace di fondere grunge, elettronica anni ’80 e introspezione rock. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Karma: torna in vinile l’album culto del rock alternativo italiano degli anni ’90

