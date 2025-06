Karel Zeman stoccata social per difendere il padre Zdenek | Tanto silenzio

Il figlio dell'allenatore usa una frase di Martin Luther King per denunciare l’isolamento nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Karel Zeman, stoccata social per difendere il padre Zdenek: “Tanto silenzio”

Karel Zeman, stoccata social per difendere il padre Zdenek: “Tanto silenzio” - Dopo i mesi difficili vissuti da Zdenek Zeman in seguito all’ischemia che lo ha colpito a febbraio, il figlio Karel ha scelto Instagram per lanciare un messaggio dal tono polemico. Lo riporta golssip.it

