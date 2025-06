K Sport attiva sul mercato. Ingaggiati Rivi e Camilloni.

Eugenio Dominici, scrive la società del Lunano, è un calciatore esperto e di grande carisma, pronto a portare qualità e leadership alla squadra. Con questi nuovi innesti, il mercato si infiamma e le ambizioni crescono: le squadre si preparano a sfidarsi in una stagione avvincente, ricca di sorprese e grandi sfide.

La K Sport Montecchio Gallo ha ingaggiato l’attaccante Luca Rivi (classe 2004) in forza nella passata stagione ad Urbania e il difensore Camilloni ex Fossombrone. All’Urbania piace Kalombo della K Sport. Continuano a raffica gli arrivi in casa del Lunano. In arrivo dal Gabicce Gradara Eugenio Dominici, centrocampista classe 1994 e Federico Andreani (anche lui classe 1994) portiere. "Eugenio Domenici- scrive la società del Lunano- è un calciatore di alto profilo, un gioiello di questa categoria, la sua carriera, la sua storia e i suoi successi parlano da soli. Giocatore duttile e capace di grande adattamento e flessibilità di ruoli, oltre che dotato di un grandissimo senso del goal, Dominici vanta un bagaglio e un background calcistico enormi, basti pensare a solo alcune delle maglie che ha vestito tra Promozione, Eccellenza e Serie D, come Urbania, Vis Pesaro, K-Sport Montecchio Gallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it