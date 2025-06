Juventus Women mercato | presa De Jong come vice PPM Retroscena sul numero di maglia

La Juventus Women fa ancora centro sul mercato: dopo aver annunciato l’arrivo di Danielle De Jong come vice PPM, la squadra si prepara a rafforzarsi con un colpo di scena in porta. La giovane portiere olandese, proveniente dal Twente a parametro zero, indosserà una maglia di grande prestigio e si prepara all’Europeo femminile con l’Olanda. L’operazione è ormai definita: visite mediche e ufficialità sono imminenti, segnando un nuovo capitolo nella rivoluzione bianconera.

di Mauro Munno Juventus Women mercato: presa De Jong come vice PPM. Con il progetto di. Il portiere olandese indosserà una maglia molto importante. La Juventus Women piazza un altro colpo, questa volta per la porta. Arriva a parametro zero dal Twente Danielle De Jong, portiere classe 2002 che ricoprirà il ruolo di vice Peyraud-Magnin e che andrà all’ Europeo femminile con l’Olanda da terza. L’affare è chiuso, con visite e ufficialità attese nelle prossime ore. De Jong è un estremo difensore di grande prospettiva, che nei progetti della Juve potrebbe diventare titolare già a partire dalla prossima stagione, se dimostrerà di meritarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women mercato: presa De Jong come vice PPM. Retroscena sul numero di maglia

In questa notizia si parla di: women - jong - vice - juventus

Vedere una squadra di calcio - la Juventus, ma poteva essere qualunque altra - che sfila nella sala ovale per baciare la pantofola di Trump e se ne sta lì in vetrina a fare da manichini mentre il boss mondiale straparla di donne, di guerra, di nucleare, di cambi Vai su Facebook

Juventus Women, Rosucci all’Europeo da riserva: il suo messaggio sui social - Juventus Women, Rosucci carica le azzurre prima dell’inizio dell’Europeo in Svizzera: il messaggio da leader della centrocampista L’Italia femminile è pronta all’esordio nell’Europeo femminile che si ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus Women, le precedenti amichevoli con squadre francesi - MSN - Ecco il comunicato: “Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 14:30, la Juventus Women affronterà in un’amichevole di prestigio le ... Scrive msn.com