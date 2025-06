Juventus Women mercato | altro baby talento dall’estero In arrivo la spagnola Carvajal

La Juventus Women si conferma protagonista nel mercato giovanile, puntando su talenti internazionali. Dopo l’ingaggio di promettenti giovani, il club bianconero si prepara ad accogliere la spagnola Maria Carvajal, una playmaker classe 2008 proveniente dallo Sporting Club Huelva. Un nuovo tassello che rafforza il progetto di sviluppo dei giovani e la voglia di affermarsi ai massimi livelli. La strategia di scouting sta dando i suoi frutti: il futuro bianconero si delinea sempre più brillante.

di Mauro Munno . Playmaker classe 2008, partirà con Canzi e si unirà alla U19. Lo straordinario lavoro di scouting svolto a livello giovanile dalla Juventus Women sta per portare un nuovo talento a Torino. Come appreso in esclusiva da .com il club bianconero ha chiuso per la classe 2008 Maria Carvajal, regista dello Sporting Club Huelva (dove gioca in Prima Squadra) e della Spagna all’ultimo Europeo U17. La centrocampista è destinata alla Primavera di Bruzzano ma, in attesa che rientrino le Nazionali dall’ Europeo femminile in Svizzera, comincerà la preparazione con Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com