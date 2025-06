Juventus Women le convocate per Euro 2025 | 8 italiane Lehmann e Calligaris padrone di casa

L’attesa per l’European Championship femminile si fa sempre più emozionante: nel 2025, la Svizzera ospiterà un torneo imperdibile, con l’Italia protagonista grazie alle sue stelle juventine. Ben 14 giocatrici bianconere sono state convocate, tra cui Lehmann e Calligaris, che rappresentano il cuore pulsante di questa avventura. Il blocco della Juventus Women si prepara a brillare in campo internazionale, dimostrando ancora una volta il valore delle sue campionesse.

Il 2 luglio prenderà ufficialmente il via l'Europeo femminile che verrà disputato in Svizzera e che decreterà la nazionale migliore, con l'Inghilterra che cercherà di difendere il suo titolo acquisito nel 2022. La Juventus Women, come al solito, lascerà che le proprie giocatrici partano per difendere i colori del proprio paese. In questa occasione, infatti, sono ben 14 le convocate bianconere che raggiungeranno le rispettive selezioni. Il blocco italiano è sempre quello maggiormente fornito: la nazionale italiana guidata dal Commissario tecnico Soncin ha infatti convocato ben 8 giocatrici dalla Juventus Women, più altre due aggregate per il periodo di preparazione in caso di infortunio o malattia.