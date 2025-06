Juventus Women | aspre critiche per la Svizzera femminile che perde contro l’U15 maschile del Lucerna! A questi messaggi risponde la Lehmann | Li ignoriamo! Non abbiamo tempo per…

Dopo la sorprendente sconfitta della Nazionale femminile svizzera contro il Lucerna U15, Alisha Lehmann non ci sta e risponde con fermezza. La sua reazione mette in luce l'importanza di affrontare le critiche con determinazione e chiarezza, dimostrando che il calcio femminile merita rispetto e attenzione. In un mondo che evolve, ogni sfida diventa un’opportunità per migliorare e rafforzare il proprio valore.

Juventus Women, la Svizzera femminile perde 7-1 contro il Lucerna U15! Scatenata la Lehmann, che prende di petto la situazione e risponde. Alisha Lehmann  si fa sentire dopo la roboante sconfitta per 7-1 patita dalla Nazionale femminile  svizzera contro l'Under 15 maschile del Lucerna. Questo test schedulato per preparare la partecipazione agli Europei 2025, avrebbe dovuto essere riservato. Eppure non è stato così. Un video "galeotto" pubblicato da un giovane giocatore su TikTok  ha rivelato il risultato, scatenando reazioni sconsiderate in ambito social. Nel video, poi tolto solo dopo aver superato il muro delle 70.

In questa notizia si parla di: lucerna - women - svizzera - femminile

