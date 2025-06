Juventus Women 14 bianconere convocate in Nazionale per l’Europeo La lista completa con nomi partite e calendario ufficiale

La passione, il talento e la determinazione delle Juventus Women conquistano ancora una volta il palcoscenico internazionale. Quattordici bianconere sono state convocate per Euro 2025, portando il fascino del club e l’orgoglio del calcio femminile italiano nel cuore dell’Europa. Scopriamo insieme nomi, partite e il calendario ufficiale di questa straordinaria avventura che promette di scrivere pagine memorabili. Prepariamoci a tifare per le nostre campionesse!

Juventus Women, sono 14 le giocatrici bianconere convocate in Nazionale per Euro 2025. La lista completa con nomi, date, partite e calendario. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha reso nota la lista delle convocate in Nazionale per l’Europeo. Saranno quattordici le giocatrici bianconere  impegnate ad Euro 2025. A questo elenco si aggiunge Lysianne Proulx, convocata dalla Nazionale canadese per disputare due amichevoli, una delle quali è stata giocata nella notte italiana di sabato 28 giugno 2025. Di seguito i dettagli delle convocazioni. JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE. CANADA – 1 giocatrice (Proulx): raduno a Toronto dal 19 giugno scorso per la giocatrice canadese, con la sua Nazionale impegnata in due gare amichevoli rispettivamente contro il Costa Rica e contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, 14 bianconere convocate in Nazionale per l’Europeo. La lista completa con nomi, partite e calendario ufficiale

In questa notizia si parla di: women - convocate - nazionale - lista

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

ROAD TO WOMEN’S EUROBASKET U20 2025 Congratulazioni alle nostre @_agnesegianangeli_ e @fra_toff inserite nella lista delle convocate della Nazionale Italiana U20 che a partire dal 20 giugno inizierà a Montegrotto Terme il percorso di avvicinam Vai su Facebook

#JuventusWomen Le convocate in Nazionale Le #Azzurre giocheranno 3/7 18:00 vs Belgio 7/7 21:00 vs Portogallo 11/7 21:00 vs Spagna Vai su X

Women | Le convocate in Nazionale a giugno e luglio 2025; Gama a Coverciano per l’in bocca al lupo alle Azzurre. Domani pomeriggio verrà svelata la lista delle 23 convocate per l’Europeo; Italia Women, la lista delle convocate di Soncin per l'Europeo: ci sono anche tre biancocelesti.

Juventus Women, tutte le convocate in nazionale e il programma - com: Manca sempre meno all'inizio di UEFA Women's EURO 2025 e questo, allora, è il momento ideale per scoprire tutte le convocate bi. Scrive ilbianconero.com

JWomen, ecco le giocatrici convocate in Nazionale a giugno e luglio - Manca sempre meno all'inizio di UEFA Women's EURO 2025 e saranno ben quattordici le giocatrici della Juventus Women impegnate agli Europei. Come scrive tuttojuve.com