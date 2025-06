Juventus Vlahovic si impunta rischia fuori rosa

situazione che mette in crisi il progetto sportivo della Juventus e apre uno scenario incerto per il futuro di Vlahovic. Con la sua recente impuntatura, il serbo rischia ora di finire fuori rosa, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi che potrebbero rivoluzionare la squadra e il mercato estivo. Ma cosa accadrà davvero?

Juve, Vlahovic S'Impunta: Non Parte, Non Rinnova e Rischia di Finire Fuori Rosa. Il calciomercato della Juventus si trova di fronte a un muro, e il nome di questo muro è Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, al centro di numerose speculazioni e possibili trattative, ha assunto una posizione ferma e apparentemente irremovibile: non ha intenzione di essere ceduto e, allo stesso tempo, rifiuta di rinegoziare il suo attuale contratto al ribasso. Una situazione di stallo che sta bloccando le mosse in entrata della Vecchia Signora, in particolare l'arrivo di Jonathan David, e che fa tremare l'ambiente bianconero per il rischio di vedere il proprio centravanti finire fuori rosa.

Juve, Vlahovic s'impunta: non parte e non rinnova. E rischia di finire fuori rosa Dusan dice no alla cessione e anche a un nuovo contratto a cifre più basse: i 12 milioni del suo stipendio pesano molto. E lo stallo blocca la trattativa per David (Fabiana Della Valle Vai su X

Che cosa sta succedendo in casa Juve? Perché non arriva David? La risposta è Dusan Vlahovic! Vai su Facebook

