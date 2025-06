Juventus Vlahovi? potrebbe essere messo fuori rosa

La Juventus si trova di fronte a una scelta delicata con Dušan Vlahovi: il serbo potrebbe essere messo fuori rosa, complicando i piani di mercato. Con un contratto fino al 2026 e un ingaggio di 12 milioni netti, Vlahovi rifiuta cessioni e rinnovi inferiori. La tensione cresce, ma quali saranno le mosse della società bianconera? La situazione è ancora tutta da definire, e il futuro del centravanti resta incerto.

Vlahovi? frena Jonathan David: rischio fuori rosa per il serbo Dušan Vlahovi? sta complicando i piani di mercato della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centravanti serbo, con contratto in scadenza nel 2026, rifiuta sia la cessione sia un rinnovo a cifre inferiori rispetto ai suoi 12 milioni netti

