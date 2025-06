Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic | e il Milan resta in agguato per l’affare low cost

La Juventus si trova al centro di un’incerta matassa di trattative, tra il desiderio di puntare su Jonathan David e le complicazioni legate a Vlahovic. Mentre il Milan resta in agguato per un affare low cost, Damien Comolli lavora con fervore per chiudere in tempi stretti il colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. La corsa all’attaccante canadese sta entrando nel vivo: il futuro della Juventus potrebbe dipendere proprio da questa trattativa.

Il grande obiettivo di Damien Comolli è quello di chiudere in tempi stretti il colpo Jonathan David, ma i suoi piani sono complicati dalle uscite e dalla situazione di Vlahovic Non è un mistero che in casa Juventus ci sia un profilo che ha superato tutti gli altri e che l’obiettivo del nuovo dominus bianconero sia quello di chiudere questa pratica in tempi brevi. Si tratta ovviamente di Jonathan David, è lui il principale candidato a guidare l’attacco della squadra di Tudor nella prossima stagione. David e la Juventus tenuti in stallo da Vlahovic: il Milan può guadagnarci – Calciomercato.it (LaPresse) Tutto il piano della Juventus, però, dovrà fare i conti con una ‘matassa’ difficile da sciogliere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato per l’affare low cost

In questa notizia si parla di: david - vlahovic - juventus - matassa

Calciomercato Juve, inizia la rivoluzione in attacco! Vlahovic via dopo il Mondiale per Club: da Kolo Muani a David passando per Hojlund e due giocatori della Serie A. Tutti i nomi per il futuro - Il calciomercato Juventus entra nella fase decisiva: via Dusan Vlahovic dopo il Mondiale per club, si pensa a un rivoluzionario reparto offensivo con nomi come Kolo Muani, David, Højlund e talenti di Serie A.

#Vlahovic blocca il mercato in attacco della #Juventus: pensa di arrivare alla scadenza del contratto nel 2026 malgrado la società lo voglia cedere per evitare di pagargli il maxi ingaggio da 12 milioni netti nella prossima stagione. Un braccio di ferro che li Vai su X

Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato per l’affare low cost; Juventus, scoppia grana Vlahovic e Giuntoli già pensa al sostituto.

Vlahovic blocca la Juventus: rifiuta il trasferimento in Turchia e ostacola l'arrivo di Jonathan David - Il serbo è mentalmente sempre più staccato dal mondo bianconero, ma non accetta di partire prima della scadenza del contratto. msn.com scrive

David scappa, Vlahovic lo riprende: la Juventus può schierarli insieme nel 2025/26? - MSN - Il confronto tra Jonathan David e Dusan Vlahovic, ovvero quello che potrebbe essere il futuro dell'attacco della Juventus e quello che è il suo presente, è terminato 1- Lo riporta msn.com