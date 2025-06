Juventus si complica Balerdi | 15mln dirottati su un altro centrale

La Juventus sta affrontando un vero e proprio scoglio nella corsa a Balerdi, con 15 milioni di euro dirottati su un altro centrale. La priorità di Igor Tudor sembra complicarsi, aprendo le porte a un nuovo scenario di mercato. Comolli, pronto a intervenire, punta ora su un difensore argentino diverso. Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero rivoluzionare il volto della rosa bianconera, perché nel calcio, come in tutto, le sorprese sono all’ordine del giorno.

La Juventus sta facendo i conti con il fatto che la strada per Balerdi, prioritĂ per Igor Tudor, si è fatta in salita. Per questo motivo Comolli è pronto a fiondarsi su un altro difensore argentino. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso. Come è noto, i bianconeri sono alla ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Igor Tudor ma negli ultimi giorni le cose sono peggiorate e si sono fatte delicate. E non poco. In primo luogo è saltata la doppia cessione al Nottingham Forrest di Mbangula e di Weah, in seconda istanza c’è da fare i conti con la volontĂ di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, si complica Balerdi: 15mln dirottati su un altro centrale

