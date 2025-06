Juventus sfumata definitivamente la cessione di Weah e Mbangula

La Juventus aveva sperato di rinforzare il proprio organico con una cessione importante, ma la trattativa con il Nottingham Forest per Weah e Mbangula è sfumata. Nonostante l'interesse del club inglese, i due giovani talenti hanno deciso di rimanere a Torino, alle proprie condizioni. Un'occasione sfumata che potrebbe influenzare le strategie di mercato dei bianconeri nelle prossime settimane.

Juventus, sfumata la doppia cessione di Weah e Mbangula al Nottingham Forest La Juventus ha visto svanire la possibilità di cedere Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest. La trattativa, che sembrava ben avviata, si è arenata a causa del rifiuto dei due giocatori di trasferirsi in Premier League.

