Juventus Sancho il grande colpo | ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare

La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera. Tuttavia, c’è una condizione imprescindibile che potrebbe fare la differenza e portare all’ufficialità . La corsa al talento inglese entra nel vivo, lasciando tutti con il fiato sospeso: l’affare sarà davvero possibile solo se questa richiesta verrà soddisfatta.

 Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l'inglese con la maglia bianconera c'è però una condizione che deve accadere (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d'arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club. Il tecnico non ha lasciato spazio a interpretazioni: la squadra va potenziata per tornare competitiva.