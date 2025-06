Juventus processo Prisma richiesta di patteggiamento per Agnelli e gli ex dirigenti

Dopo quattro anni di inchieste e polemiche, torna sotto i riflettori il processo Prisma, che ha profondamente scosso la Juventus e il suo futuro. La richiesta di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli ex dirigenti rappresenta un capitolo cruciale di questa intricata vicenda, evidenziando le sfide legali e finanziarie affrontate dal club. La sentenza finale potrebbe segnare un nuovo importante punto di svolta per la storia della Juventus e la sua rinascita.

A distanza di quattro anni dall’inizio dell’inchiesta, si torna a parlare del processo Prisma che ha stravolto la Juventus e cambiato radicalmente il percorso della società bianconera generando conseguenze che ancora pesano sui risultati sportivi della squadra e sui bilanci dello storico club.. Il caso, esploso nel novembre 2021 con una serie di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza, riguarda la gestione dei bilanci e operazioni di mercato che, secondo le accuse, avrebbero avuto lo scopo di alterare i conti della società . Da sottolineare che nel corso di questi anni l’inchiesta ha portato all’interruzione della presidenza di Andrea Agnelli, la più titolata di tutta la storia della Juventus e durante la quale era stato inaugurato lo Juventus Stadium e il J-Village. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juventus processo Prisma, richiesta di patteggiamento per Agnelli e gli ex dirigenti

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento - Nel complesso scenario del processo Prisma Agnelli e degli ex dirigenti della Juventus, si apre un nuovo capitolo: l’istanza di patteggiamento presentata questa mattina.

