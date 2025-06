Juventus perché la squadra punta su Leonardo Balerdi

La Juventus sta intraprendendo una strategia ambiziosa per rinforzare la sua difesa, e il nome di Leonardo Balerdi emerge come protagonista indiscusso. Con Igor Tudor che punta su di lui come elemento chiave nel suo schema tattico, il difensore argentino potrebbe diventare il nuovo pilastro della retroguardia bianconera. La scelta riflette la volontà di innovazione e solidità , elementi essenziali per affrontare con successo le prossime sfide.

Juventus: Leonardo Balerdi, trattativa in salita - La Juventus si trova di fronte a una sfida difficile nella trattativa per Leonardo Balerdi, il difensore argentino desiderato da Tudor per rafforzare la difesa in vista del Mondiale per Club 2025.

Duttilità, leadership e Tudor: perché Balerdi è la prima scelta della Juventus - Tra le zone di campo nelle quali la Juventus dovrà intervenire in sede di mercato c'è ovviamente la difesa.

Chi è il flaco Balerdi, il difensore giochista che Tudor ha chiesto alla Juve - Partito presto dall'Argentina, il centrale col doppio passaporto (anche italiano) piace all'allenatore croato che l'ha fatto crescere nel Marsiglia anche contro le pressioni dei tifosi ...