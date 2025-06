Juventus Next Gen Compagnon nel mirino di un club di Serie B | esterno destinato a lasciare ancora Torino ecco dove potrebbe andare a titolo definitivo

Juventus Next Gen si prepara a un nuovo capitolo: dopo il prestito al Catanzaro, Mattia Compagnon si trova ora nel mirino di un club di Serie B. La volontà di rafforzare la rosa e puntare sui giovani talenti ha portato il Venezia a sondare il terreno per il difensore torinese. E mentre le trattative si intensificano, il futuro di Compagnon potrebbe riscriversi ancora una volta, questa volta lontano da Torino.

Juventus Next Gen, dopo il rientro dal prestito al Catanzaro Mattia Compagnon è finito nel mirino di un club di Serie B. Tutti i dettagli. Il Venezia, dopo una stagione terminata con la retrocessione in Serie B, lavora per costruire una rosa competitiva e ha messo nel mirino un talento proveniente dal progetto Juventus Next Gen. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club lagunare avrebbe avviato le trattative con la dirigenza bianconera per provare ad acquistare a titolo definitivo Mattia Compagnon, vivace esterno offensivo rientrato a Torino dopo l’esperienza in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com