Juventus Marcos Senesi rinforzo per la difesa

La Juventus si prepara a rafforzare la propria difesa con un nome di grande qualità: Marcos Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth, 28 anni, è nel mirino dei bianconeri, che puntano a consolidare il reparto arretrato per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione. La trattativa si fa sempre più concreta, e il prossimo acquisto potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nel progetto juventino.

Juventus, Marcos Senesi nel mirino: un rinforzo per la difesa La Juventus ha messo gli occhi su Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth, per rafforzare il reparto arretrato. Il 28enne, come riportato da Mirko Di Natale, è stato oggetto di un'informativa da parte dei bianconeri, che cercano un centrale con

Jonathan #David dovrebbe essere il primo rinforzo estivo della #Juventus. Accordo di massima sull'ingaggio, manca quello sulle commissioni agli agenti: il canadese, però, ha chiesto al suo entourage di trovare un'intesa con il club bianconero. La volontà Vai su Facebook

