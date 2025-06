Juventus Laporte dice sì alla Juventus

La Juventus mette nel mirino Aymeric Laporte, il difensore che potrebbe rafforzare la linea difensiva bianconera nella prossima stagione. Attualmente all’Al-Nassr, Laporte ha dato il via libera a un trasferimento a Torino, alimentando le speranze dei tifosi e accendendo i rumors di mercato. La trattativa sembra essere in pieno fermento: sarà questa la grande operazione estiva? Restate con noi per gli aggiornamenti più esclusivi.

Juventus, Aymeric Laporte è l'obiettivo per la difesa: affare possibile Aymeric Laporte sta diventando un nome caldo per il calciomercato della Juventus in questa estate 2025. Il difensore spagnolo, attualmente all'Al-Nassr, ha dato il via libera per un trasferimento a Torino, aprendo la strada a una trattativa che sembra ben

Laporte Juventus: rispunta l'idea per la difesa! Occasione per i bianconeri, ma c'è un ostacolo.

