Juventus la questione su Vlahovi? secondo Gazzetta dello sport

Dusan Vlahovic, arrivato a Torino con grandi ambizioni, sta attraversando un momento di grande incertezza con la Juventus. Dopo una stagione altalenante e alcuni contrasti con i tifosi, il suo ruolo in squadra appare in discussione, specialmente sotto la gestione di Tudor. La questione Vlahovic rappresenta più di una semplice sfida individuale: potrebbe influenzare il futuro della rosa bianconera. Ma quali sono le prospettive per il talento serbo? È ancora presto per fare previsioni, ma i margini di miglioramento sono ampi.

Dusan Vlahovi? e la Juventus vivono un momento cruciale. L'attaccante serbo, arrivato nel 2022 per 70 milioni, non ha mantenuto le aspettative iniziali. La sua stagione, con 15 gol, è stata altalenante, segnata da tensioni con i tifosi e una panchina sempre più frequente sotto la guida di Igor Tudor.

