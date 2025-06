Juventus il sostituto di Vlahovic è a costo zero | colpaccio bianconero

La Juventus sta per affrontare un'estate di cambiamenti, con Vlahovic in partenza e il club alla ricerca di un sostituto all'altezza. La vera sorpresa? Il nuovo centravanti potrebbe arrivare a costo zero, un colpaccio che rafforzerebbe la rosa senza pesare sul bilancio. Un investimento intelligente e mirato, capace di garantire qualità e competitività . Scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo volto bianconero, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia juventina.

Vlahovic e la Juventus, l’avventura è finita: andrà via quest’estate. I bianconeri però hanno già trovato la soluzione low cost La Juventus sta cercando di piazzare Dusan Vlahovic e di conseguenza trovare un sostituto. Ormai non c’è più spazio per ripensamenti: il centravanti serbo, dato che non rinnoverà il contratto, non resterà a lungo a Torino poiché è in scadenza a giugno 2026. (Lapresse) – tvplay.it Il serbo è richiesto, ma non è convinto di nessuna delle proposte fatte. Il calcio arabo, per quanto lo riempirebbe di soldi, non lo convince così come quello turco. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, il sostituto di Vlahovic è a costo zero: colpaccio bianconero

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - sostituto - costo

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Jadon Sancho sarebbe il sostituto eventuale di #Gonzalez e non di #Conceicao Investire 60 milioni totali per l’ e il sarebbe la cosa giusta da fare, a differenza di quello che è stato fatto negli ultimi anni con #Koopmeiners e #Vlahovic #Juventus In attesa d Vai su X

Juventus, ecco il sostituto di Vlahovic: arriva domani LE CIFRE https://blstg.news/eQWZ/ Vai su Facebook

Juventus, Vlahovic ai saluti: il sostituto arriva dalla Germania; Vlahovic-Juventus, la rottura è fragorosa: via a gennaio? Ecco il sostituto | .it; Juventus, Kolo Muani intoccabile anche senza goal: perché Vlahovic è solo un'alternativa.

Vlahovic Juve: in arrivo il primo bonus fedeltà per il serbo. Tutte le cifre del contratto, ecco quanto percepirà e cosa accadrà per il suo futuro - Ecco le cifre del contratto, quanto percepirà e cosa succederà per il suo futuro Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è un reb ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, il sostituto di Vlahovic: arriva il talento dall’Olanda - Vlahovic dirà addio alla Juventus, ecco la nuova soluzione in attacco ... Come scrive calciomercatonews.com