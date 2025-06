Juventus il club gasa i tifosi verso gli ottavi e cancella la sconfitta contro il City | Non c’è tempo per rimuginare – VIDEO

La Juventus, con spirito rinvigorito e determinazione, infiamma i tifosi verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club, cancellando la sconfitta contro il City e guardando con fiducia al grande match contro il Real Madrid. Sui social, il club ha lanciato un messaggio potente e un video coinvolgente, dimostrando che non c’è tempo per rimuginare: ora è il momento di unirsi e tifare con passione per il sogno bianconero.

Juventus, il club bianconero gasa i tifosi verso gli ottavi di finale al Mondiale per Club: il VIDEO e il messaggio. La Juve ha archiviato la brutta sconfitta contro il Manchester City e si sta proiettando per la sfida contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Sui canali social, il club bianconero ha pubblicato un video e un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) MESSAGGIO – «Non c'è tempo per rimuginare. Un passo, una sessione alla volta».

