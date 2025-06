Juventus contro il Real ecco i titolari | Yildiz e Conceiçao per sorprendere Xabi Alonso

La sfida tra Juventus e Real Madrid si fa sempre più elettrizzante, con i titolari che promettono sorprese e strategie studiate nei minimi dettagli. Yildiz e Conceição sono pronti a stupire, mentre Thuram e Kolo Muani tornano in campo dall’inizio dopo il turnover con il City. Rischiarato anche Gatti in difesa, al posto di Savona: la partita si preannuncia ricca di colpi di scena e emozioni indescrivibili.

Dopo il turnover col City tornano anche Thuram e Kolo Muani dall’inizio. Si rivede Gatti in difesa al posto di Savona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, contro il Real ecco i titolari: Yildiz e Conceiçao per sorprendere Xabi Alonso

