Juventus Comolli lavora per Conceiçao | Sancho è il piano B

La Juventus sta vivendo una fase di grande fermento, con Comolli e Tudor che ridefiniscono i piani strategici. Tra le novità, il talento di Conceiçao si sta affermando come elemento chiave in un progetto ambizioso, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo in bianconero. La società lavora intensamente su diverse opzioni, tra cui il possibile arrivo di Sancho come piano B. Un futuro ancora tutto da scrivere, ma già ricco di promesse e opportunità.

Con l’arrivo di Igor Tudor e l’insediamento di nuove idee tattiche, Francisco Conceiçao è tornato a brillare alle spalle della punta della Juventus, dando così netti segnali di crescita e portando la Vecchia Signora a lavorare con intenzione sulla possibilità di una permanenza in bianconero. Il figlio d’arte è infatti arrivato a Torino la scorsa stagione attraverso un prestito oneroso a 10 milioni che scadrà il 30 giugno. Nel suo contratto con il Porto però esiste una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra che metterebbe in allarme la dirigenza. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe ancora lavorando con il Porto con l’obiettivo di abbassare le pretese economiche, facendo probabilmente leva anche sulla volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli lavora per Conceiçao: Sancho è il piano B

In questa notizia si parla di: juventus - conceiçao - comolli - lavora

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - In un mondo del calcio sempre più competitivo, Chico Conceiçao si è fatto notare come una stella emergente sotto i riflettori.

(Cds) "La Juventus lavora al riscatto di Conceiçao, Sancho può prendere quota se parte Nico Gonzalez" ? https://ow.ly/fyON50WeoPQ Vai su Facebook

Contatto Comolli-David, il canadese apre alla Juve. Conceiçao, il Porto rifiuta la prima offerta #juve #david #mercato Vai su X