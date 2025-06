Juventus Comolli assiste a Flamengo-Bayern Monaco | obiettivo Wesley

Il calciomercato estivo si avvicina e le strategie delle grandi squadre si intrecciano con il filo conduttore del Mondiale per Club, in scena fino al 15 luglio. La Juventus, fresca di ottavi e pronta alla sfida contro il Real Madrid, si muove anche fuori dal campo: Comolli, direttore generale, si trova negli USA per osservare da vicino talenti emergenti, tra cui Wesley, obiettivo sensazionale. Le prossime settimane promettono emozioni e grandi manovre di mercato...

Il calciomercato sta per iniziare e le dinamiche estive andranno ad intrecciarsi inevitabilmente con il Mondiale per Club, competizione che chiuderà i battenti il 15 luglio. La Juventus, approdata agli ottavi di finale, si prepara per la grande sfida al Real Madrid che si terrà l’1 luglio alle ore 21:00, mentre il direttore generale Comolli è pronto ad approfittare del viaggio negli USA per visionare più da vicino alcuni talenti finiti nella lista dei desideri di Igor Tudor. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il dg francese avrebbe lasciato Orlando per spostarsi a Miami e visionare la partita tra Flamengo e Bayern Monaco alle ore 22:00 italiane del 29 giugno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli assiste a Flamengo-Bayern Monaco: obiettivo Wesley

