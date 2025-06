Juve Vlahovic s' impunta | non parte e non rinnova E rischia di finire fuori rosa

Nel cuore della Juventus, Vlahovic si impunta, rifiutando rinnovo e cessione, mentre il suo ingaggio da 12 milioni rischia di farlo finire fuori rosa. La sua fermezza blocca anche la trattativa per Jonathan David, creando un vero e proprio rebus in casa bianconera. Tra ambizioni e difficoltĂ finanziarie, la societĂ si trova a dover trovare una soluzione che possa accontentare tutti e rilanciare il progetto.

Dusan dice no alla cessione e anche a un nuovo contratto a cifre piĂą basse: i 12 milioni del suo stipendio pesano molto. E lo stallo blocca la trattativa per Jonathan David.

